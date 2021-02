남원시, 월락정수장 현대화 전면개량사업 ‘순항’

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 추진 중인 ‘월락정수장 현대화 전면 개량사업’이 순항하고 있다고 22일 밝혔다.

남원 월락 정수장은 1975년도에 시설용량 1만5000㎥/일로 설치된 노후 시설로 주처리 공정(혼화·응집·여과·정수지)의 시설개선이 시급한 실정이었으나, 남원시는 국비를 확보해 2019년부터 시설 개량사업을 추진 중에 있다.

그동안 남원시는 국가예산 선점을 위해 자체 시비를 선(先) 투입해 기본 및 실시설계를 했고, 수차례 국회 및 중앙부처를 방문해 사업의 필요성을 적극 표명하는 등 다각적 노력의결과 환경부 지방상수도 현대화사업에 최종 선정되면서 국·도비 195억 원을 지원받게 됐다.

월락정수장 개량사업은 총 325억 원을 투입하여 2023년 말 사업완료를 목표로 추진 중에 있다.

현재 공사 공정률은 27%이며, 상수공급을 유지한 체 기존시설물을 철거하고 신설하는 작업을 진행 중에 있다.

기존 자재창고 및 관리동, 급속여과지가 철거되고 그 자리에 관리동이 완공됐으며, 현재 여과지, 정수지는 건설 중에 있다.

다음 단계로 취수펌프장, 응집침전지, 착수정, 배출수 시설, 농축조 설치하면 월락정수장 현대화 개량사업이 마무리된다.

시 관계자는 “현재 정수장 개량사업은 상수도공급을 하면서 정수장 시설을 개량하는 어려운 사업인 만큼 빈틈없는 시운전과 철저한 현장관리로 안전사고를 예방하고 공기를 단축하여 맑고 깨끗한 수돗물을 남원시민들에게 차질 없이 공급 하겠다”고 말했다.

