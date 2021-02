배우 오만석 한예종 연극원 교수 채용

서선영·이진희·지강일·이소정도 신임 교수 임용

한국예술종합학교는 전임교원 공개·특별 채용을 통해 배우 오만석 등 다섯 명을 신임 교수로 임용했다고 22일 전했다. 오만석은 연극원 연기과(영상 연기) 교수로 특별 채용됐다. 관계자는 "한국뮤지컬대상 남우주연상·MBC 연기대상 드라마부문 남자 우수연기상 등을 수상하고, 연극·뮤지컬·드라마·영화·연극연출 등 다양한 분야에서 활발하게 활동했다"며 "학생들에게 현장감 있는 연기교육을 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

음악원 성악과(소프라노) 서선영, 연극원 무대미술과(무대의상) 이진희, 미술원 건축과(건축설계) 지강일, 전통예술원 무용과(민속무용) 이소정 등 네 명은 공개 채용을 거쳐 임용됐다. 서선영은 2011년 차이코프스키 국제콩쿠르 성악 부문 우승자다. 스위스 바젤 국립극장에서 전속 주역 가수로 활동해왔다. 이진희는 지난해 대종상영화제에서 영화 '안시성'으로 의상상을 수상한 예술가다. 우리 복식의 미학과 양식을 현대적으로 재해석하는 데 탁월하다고 평가된다. 지강일은 뉴욕 라파엘 비뇰리 아키텍츠·보스턴 퍼킨스&윌 건축사사무소 등에서 경험을 쌓은 차세대 건축가이며, 이소정은 약 20년간 국립무용단에서 활동한 무용수다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr