인터컨티넨탈, 멤버십 '아이초이스' 가입 42% 증가

작년 11월부터 올 1월까지 월 평균 42% 전년대비 가입자수 증가

40대 가입자 가장 많아…국내 이용고객 증가·바우처 혜택 강화 주효

[아시아경제 김유리 기자] 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 12월 재개관과 함께 선보인 호텔 연간 멤버십 아이초이스의 가입자수가 전년 동기 대비 약 42% 가량 증가한 것으로 나타났다. 강화된 혜택으로 지난해 11월부터 판매를 시작한 아이초이스 멤버십은 지난 달까지 약 석 달 간 월 평균 42% 이상 전년 대비 높은 가입자를 유치했다.

이는 코로나19로 해외 여행이 어려워지고 휴가나 레저용 소비가 국내 호캉스로 집중되면서 오히려 국내 호텔을 방문하는 횟수가 잦아진 고객들에게 연간으로 다양한 무료 바우처와 레스토랑 할인 혜택을 받을 수 있는 호텔 멤버십이 눈길을 끈 데 따른 결과호 해석됐다.

아이초이스는 약 11개월간 객실 리모델링을 완료한 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 인터컨티넨탈 서울 코엑스 두 호텔에서 혜택을 받을 수 있다. 아이초이스 리뉴얼과 함께 호텔 공식 웹사이트에서도 직접 온라인으로 가입 및 결제가 가능해졌다. 호텔 측은 "연회비가 최소 49만원에서 최대 120만원에 이르는 고가임에도 매월 꾸준히 온라인을 통한 가입 고객이 늘어나고 있다"며 "기존 호텔 멤버십은 사전 유선 상담을 통해 상세한 설명을 들은 이후 가입하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 고객 스스로 서칭을 통해 비교 후 멤버십의 필요와 가성비에 따라 직접 온라인으로 가입하는 경우가 많아졌다"고 말했다.

지난 석 달간 가입한 고객 중 가장 비중이 높은 연령대는 40대였다. 전체 가입자 중 약 50%는 신규 가입자였다. 온라인으로 가입한 고객은 약 95%가 신규 가입이었다. 호텔은 "특정 고객이 반복적으로 구매하던 형태에서 벗어나 기존 호텔 멤버십을 구매하지 않았지만 호텔 방문이 늘어남에 따라 자연스럽게 호텔 멤버십에 관심을 갖게 된 고객들이 많아진 것으로 보인다"고 말했다.

한편 리뉴얼된 아이초이스는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 신규 객실을 경험할 수 있는 1박 숙박권을 포함해 등급별로 10만~40만원 상당의 레스토랑 금액권, 브런치 할인권, 뷔페 식사권, 케이크 교환권 등이 다양하게 제공된다. 최대 33%까지 레스토랑 할인 혜택 등이 포함된다.

아이초이스는 할인율과 할인 횟수에 따라 스마트(Smart), 골드(Gold), 플래티넘(Platinum)으로 구분되며 골드는 스마트형보다 2배의 식음료 할인(총 48회)을, 플래티넘은 무제한 식음료 할인 혜택을 제공 받을 수 있다. 골드 이상에는 호텔 발레파킹 주차권, 플래티넘에는 숙박권 2매와 피트니스 이용권 등이 새로운 혜택으로 들어갔다. 나인트리호텔 객실 할인, 강원도 알펜시아 리조트 할인 등 제휴 호텔 혜택도 포함됐다.

가입과 동시에 연회비 대비 약 3배에 해당하는 바우처가 제공되는 아이초이스는 등급에 따라 각각 스마트 49만원, 골드 75만원, 플래티넘 120만원이며 가입 기간은 1년이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr