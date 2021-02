전국 대부분 지역이 올들어 가장 포근한 날씨를 보인 21일 서울 서대문구 홍제천에서 오리들이 얼음이 녹고 있는 인공폭포 옆을 지나고 있다. /문호남 기자 munonam@

