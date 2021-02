프로배구 박상하 '학폭' 부인에 피해자 "대면하자"

[아시아경제 나한아 기자] 학교폭력(학폭) 의혹이 제기된 프로배구 삼성화재 박상하가 '학폭에 가담한 적 없다'라고 부인한 가운데, 폭로자는 '대면하겠다'라고 했다.

21일 삼성화재 구단과 A 씨 등에 따르면 A 씨는 최근 구단 인스타그램에 '박상하와 대면하겠다'라고 밝혔다.

앞서 A 씨는 지난 19일 한 인터넷 커뮤니티에 박상하 실명을 거론하고 '학폭의 가해자였다'라고 글을 올렸다.

당시 글에서 그는 "박상하를 만난 후 지옥이 시작됐다. 14시간 넘게 맞고 기절한 적도 있다"라고 주장했다.

이에 삼성화재는 공식 입장을 내고 "박상하와 개인 면담을 했으나 '학폭'에 가담한 적이 없다고 진술했다"라고 발표했다.

관련 기사를 본 A 씨는 "어이가 없다"라면서 "사과받고 싶지는 않지만, 사람이라면 최소한의 반성의 기미라도 보여야 한다"라고 했다.

그러면서 "박상하와 대면하겠다"라며 "삼성화재 구단 인스타그램에 다이렉트 메시지도 보내겠다"라고 했다. 삼성화재 관계자는 "실제로 다이렉트 메시지를 받았지만, 연락처가 없었다"라며 "연락처를 달라고 해 만날 계획이다. 철저히 조사하겠다"라고 말했다.

