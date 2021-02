현대홈쇼핑, 유아동 특집전 '랜선키즈쇼' 라방 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑은 오는 22일부터 26일까지 현대H몰 모바일앱 내 라이브커머스 코너 '쇼핑라이브'를 통해 유아동 특집전 '랜선키즈쇼(SHOW)'를 진행한다고 21일 밝혔다.

랜선키즈쇼는 행사 기간 동안 매일 오전 10시부터 오후 1시에 방송되며, 유아동 침구·의류·완구 등 총 15개의 상품을 선보인다. 특히 집콕 장기화로 유아동 자녀가 있는 고객들로부터 인기를 끌고 있는 교육·놀이 완구도 준비됐다.

'랜선키즈쇼' 방송 중 해당 상품을 구매한 고객들에게는 결제 금액의 10%에 해당하는 현대백화점그룹 통합 멤버십 'H포인트(최대 5만 포인트)'를 제공한다.

현대홈쇼핑 관계자는 "이번 행사는 라이브 커머스로 진행되는 만큼 고객들이 상품에 대해 문의하는 내용을 실시간으로 직접 설명해 줄 수 있어 상품을 구매하려는 고객들의 궁금증 해소에 도움이 될 것으로 보고 있다"고 말했다.

