[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 코로나19의 지역 내 추가 확산을 방지하고자 관내 전통시장 2개소에 대해 내달 1일까지 임시휴장을 실시한다고 19일 밝혔다.

전통시장 임시휴장 일은 무안 5일장(24일·28일), 일로 5일장(21일·26일·3월 1일)으로, 코로나19 확산 방지를 위해 각 전통시장 상인회와 협의해 휴장을 결정했다.

이번 휴장 조치에 따라 전통시장 장날에 모이는 외부 노점상 유입과 장옥은 통제된다.

군 관계자는 “어려운 경기 여건 속에서 상인들의 어려움은 이해하지만, 코로나19 추가 확진자가 지속해서 발생함에 따라 확산 방지와 예방을 위해 관내 전통시장 5일장을 임시 휴장 조치했다”고 말했다.

한편 19일 무안 전통시장은 임시 휴장했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr