[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차' 정회원을 대상으로 프리미엄 카매트 KB차차차 핫딜 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이 이벤트는 다음달 8일까지 진행되며, 맞춤제작 프리미엄 카매트인 솔리넥스 카매트를 일반 정상가 보다 44% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

솔리넥스 카매트는 롤스로이스의 양털매트를 모티브로 신기술을 적용한 특별한 원단을 사용해 제작된 카매트다. 일반 국산차나 수입차 모든 차종에 적용이 가능하고 고급스러운 극세모와 완벽한 접지력의 꼼꼼한 벨크로 설계돼 소비자들로부터 호평을 받고있다.

한편, KB차차차에서는 매일 쏟아지는 다양한 경품을 받을 수 있는 룰렛 이벤트와 누적 주행거리가 높은 순으로 경품을 지급하는 레이싱 이벤트도 진행중이다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 KB차차차 홈페이지에서 확인이 가능하다.

