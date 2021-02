서울 낮 최고 기온이 9도까지 오르는 등 포근한 초봄 날씨를 보인 19일 서울 청계천에서 직장인들이 점심시간 가벼운 산책을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

