송종욱 광주은행장 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 김효진 기자] 광주은행은 이승건 토스 대표의 추천을 받은 송종욱 행장이 어린이 보호 문화 확산을 위해 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 19일 밝혔다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 지난해 12월부터 행정안전부 주관으로 어린이 보호를 최우선으로 하는 문화 정착과 어린이 교통사고 예방에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 진행되는 참여형 캠페인이다.

어린이 보호구역 교통안전에 동참하자는 메시지를 담은 인증사진과 함께 #어린이 보호구역, #교통안전실천, #1단멈춤, 2쪽저쪽, 3초동안, 4고예방 등의 해시태그를 걸어 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고, 릴레이로 다음 주자를 지명하는 방식으로 진행된다.

송 행장은 임직원 및 사내 어린이집 어린이들과 교통안전 표어를 들고 함께 사진을 찍어 임직원에게 어린이 교통사고 예방에 대한 관심을 확산시킬 것을 독려했다. 광주은행과 토스는 지난 2일 디지털 신규 서비스 및 제휴 마케팅 활성화를 위한 업무 협약을 체결하고 디지털 혁신금융 선도를 위해 손을 맞잡았다.

송 행장은 “우리의 미래인 어린이들을 보호하고, 어린이 교통사고를 예방하기 위해 지역민 모두가 마음을 모아 함께해주시기 바란다"고 말했다. 송 행장은 다음 주자로 정성택 전남대학교 총장과 민영돈 조선대학교 총장을 지목했다.

