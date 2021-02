중랑구 횡단보도 바닥신호등 설치

보행자 통행 빈번하고 횡단사고 잦은 구역에 바닥형 보행신호등 설치...지난해 12월 중랑구청 사거리에 처음 설치... 오는 4월까지 봉화삼거리 등 8~10개소에 추가 설치 예정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 바닥형 보행신호등 설치로 교통 환경을 개선해 주민의 보행안전 지키기에 나선다.

구는 보행자 통행이 빈번하고 횡단사고가 잦은 횡단보도 좌우에 바닥형 보행신호등을 설치하고 있다고 밝혔다.

바닥형 보행신호등은 LED 패널을 이용한 점멸등으로 보행자 대기선에 설치돼 횡단보도 신호 변화에 따라 녹색과 적색으로 변하는 신호등 보조 장치다.

특히 스마트폰 사용에 몰입, 주변 환경을 인지하지 못해 보행 사고 위험이 높은 이른바 스몸비(smombie)족이 바닥 점멸등을 통해 신호를 인식할 수 있어 사고의 위험을 줄일 수 있다.

또 키가 작은 어린이들과 함께 야간 운전자들도 쉽게 신호를 인식할 수 있는 점도 장점으로 꼽혀 기존 신호등에 더해진 바닥 신호등이 이중 안전장치로 역할을 할 전망이다.

구는 지난해 12월 중랑구청 사거리에 바닥신호등 첫 설치를 시작으로 올 4월까지 ▲상봉동 봉화삼거리 ▲상봉동 코스트코 앞 ▲ 신내동 동성아파트 앞 ▲망우동 동부제일병원 등 10개소에 신호등을 추가로 설치해 혹시 모를 횡단사고를 미연에 막겠다는 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “이번에 설치된 바닥형 보행신호등은 주민들의 보행 안전을 지키는 데 톡톡히 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 주민들이 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 만들기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

