"코로나 더 빨리 막겠다" 세계 최초 '코로나19 인체 실험' 참가한 英 청년

코로나19 감염 가능한 바이러스 최소량 측정

향후 백신 개발 데이터로 이용

英 18~30세 지원자 90명 대상 임상 예정

[아시아경제 임주형 기자] 영국에서 세계 최초 코로나19 '인체 고의 노출 실험'이 승인된 가운데, 한 실험 참가자가 "팬데믹(pandemic·전염병의 세계적 대유행)을 더 빨리 막기 위해 실험에 참가한다"고 밝혀 관심이 쏠리고 있다.

영 매체 '인디펜던트' 보도에 따르면, 18일(현지시간) 코로나19 인체 노출 실험에 참가한 알리스테어 프레이저-어커트(18)는 "이런 실험이 없다면 코로나19는 더 오래 갈 것"이라면서 "(실험으로 인한) 이득이 훨씬 클 것이라고 생각한다"며 이같이 말했다.

프레이저-어커트는 앞서 영국 정부가 승인한 코로나19 인체 노출 실험 참가자 90명 가운데 한 명이다. 그는 영국 수도인 런던에 위치한 로열프리병원에 입원, 실험에 참여할 예정이다.

프레이저-어커트는 코로나19 감염 위험에 대해 "위험한 것이 맞다. 현재 치료제가 없기 때문"이라고 시인하면서도 "(위험을 감수할) 가치가 있다고 생각한다"고 말했다.

또 "우리는 팬데믹에 대처하기 위한 정보가 필요하다"고 강조했다.

다만 "부모님은 (제가 실험에 참가한다는 소식에) 별로 기뻐하시지 않았다"고 털어놓기도 했다.

고등학교를 졸업한 프레이저-어커트는 오는 9월부터 영국 명문대 유니버시티칼리지런던(UCL)에서 생명의학을 공부할 예정이다.

한편 영국 정부는 전날(17일) 세계 최초로 코로나19를 인체에 노출하는 실험을 승인했다. 해당 실험은 이달 내 건강한 지원자(18~30세) 90명을 모집해 실험을 진행한다.

이 실험은 코로나19 감염에 이를 수 있는 바이러스 최소량을 측정하고, 해당 정보를 이용해 더욱 효과적인 백신 개발 데이터를 확보하기 위해 추진된다.

연구에 참여하는 임상기업 '에이치비보(hiVivo)' 소속 앤드루 캐치폴 박사는 실험의 의미에 대해 "바이러스가 어떻게 작용하는지 더 많은 정보가 필요하다"라며 "이 실험이 우리에게 그 정보를 줄 것"이라고 설명했다.

한편 모든 실험 대상자는 임상 이후 4500파운드(약 690만원)의 보상금을 받게 된다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr