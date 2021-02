이재갑 고용노동부 장관이 18일 서울 강서구 제주항공 서울사무소를 방문해 간담회에 앞서 승무원라운지 등 현장을 둘러보고 있다. 이날 간담회는 코로나19 사태 이후 급감한 항공 수요에도 노사 공동 노력을 통해 고용을 유지하고 있는 제주항공의 경험을 공유하고 애로사항을 듣기 위해 마련됐다. 제주항공은 지난해부터 임원들의 급여 일부 반납, 복리후생 제도 축소 등을 노사가 합의하고 정부의 고용유지지원금을 받아 고용을 유지하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

