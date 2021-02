[아시아경제 강나훔 기자] 포털 사이트 '다음'(Daum)에서 뉴스 콘텐츠에 접근할 수 없는 장애가 발생해 이용자들의 불편이 이어지고 있다.

18일 오후 2시 30분 현재 다음 모바일·PC 이용자는 뉴스 콘텐츠에 정상적으로 접근할 수 없는 상황이다. 특히 PC 버전의 경우 뉴스를 클릭하면 내용이나 안내 문구 없이 흰색 창만 뜨는 상태다.

운영사인 카카오는 이같은 장애를 인지하고 자세한 원인과 영향 범위를 파악 중이다.

앞서 다음뉴스는 지난해 2월 약 20분 가량 일부 키워드의 뉴스 검색이 되지 않는 오류가 발생한 바 있다. 지난해 10월에는 약 1시간 가량 다음 카페·메일·뉴스 등 일부 서비스에 접속이 안되거나 느려지는 오류가 발생하기도 했다.

