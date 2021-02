셀리버리, 코로나19 면역치료제 iCP-NI 전세계로 특허범위 확대…"사업화 가속"

[아시아경제 유현석 기자] 셀리버리는 현재 미국에서 개발중인 '내재면역제어 항바이러스·항염증 코로나19 면역치료제 iCP-NI'의 특허범위를 미국에서 전세계로 확대한다고 18일 밝혔다.

해당 특허는 셀리버리가 자체개발한 iCP-NI와 이를 이용한 염증성질환치료법(anti-inflammatory therapy)을 포함하는 것이다. 지금까지 축적한 연구결과를 미국 밴더빌트대학교(Vanderbilt University) 의과대학 병리학, 미생물학 및 면역학과 얼 룰리 교수 (Dr. Earl Ruley)가 작성해 제출했다.

iCP-NI는 내재면역계(innate immune system)를 제어해 중증염증(severe inflammation) 및 패혈증(sepsis)을 치료하는 바이오신약이다. 셀리버리의 주력 파이프라인 중 하나다. 코로나19 바이러스 감염에 의한 위중증 및 사망하는 환자들의 치명률(fatality)을 낮추기 위한 목적으로 개발됐다.

셀리버리 개발책임자는 "현재까지, 79%가 사망하는 바이러스 감염모델에서, iCP-NI 투여시 사망률은 16%에 그치면서 생존율 증가효능이 80%에 달한다는 것이 핵심"이라며 "글로벌 임상시험수탁기관(CRO) 이자 iCP-NI의 미국 내 임상개발을 진행하는 코방스(COVANCE)로 부터 미국 식품의약국(FDA)에 코로너19 치료제 임상을 위한 핵심 효능결과로 제출하는데 충분하다는 평가를 받았다"고 설명했다.

조대웅 셀리버리 대표는 "iCP-NI가 코로나19 감염병 뿐만 아니라, 병원성 세균 및 다양한 바이러스의 감염에 의한 중증염증 및 패혈증을 비롯해 사고 등 외상에 의한 염증과 아토피 피부염 등 환경, 유전적 요인에 의한 자가 면역 질환과 같은 많은 염증성 질환에 대해 적용될 수 있음을 특허 범위로 포함했다"고 말했다.

