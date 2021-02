포항시, '신성장산업 사령탑'에 이재훈·장승기·서영주 박사 위촉

배터리·바이오·인공지능 3개 분야 최고자문위원 …

이재훈 전 경북TP원장, 장승기 포스텍 생명공학센터장, 서영주 포스텍 AI대학원장

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 18일 철강 일변도의 산업구조를 다변화하기 미래 신성장 동력이 될 배터리, 바이오, 인공지능(AI) 3개 분야의 최고자문위원을 위촉했다.

배터리분야 최고자문위원으로는 경북테크노파크원장을 지낸 ㈜아이스퀘어벤처스 이재훈 대표이사, 바이오 분야에는 포스텍(포항공대) 장승기 생명공학연구센터장, 인공지능 분야에는 서영주 포스텍 인공지능대학원장을 각각 위촉했다.

포항시는 차세대 배터리 규제자유특구, 강소연구개발특구 등 3대 특구와 벤처밸리 중심의 주요 인프라를 기반으로 폭풍성장의 대전환기를 맞고 있는 배터리·바이오·인공지능 등 3개 신성장 산업분야 선점에 주력하고 있다.

위촉된 최고자문위원은 분야별 산업 활성화를 위한 주요 정책 제안 및 자문, 관련 산업별 인적 네트워크 구축과 기업 유치 촉진 등 전문가적 의견 제시를 통해 포항시의 미래 산업 육성을 적극 지원하는 역할을 맡게 된다.

이강덕 포항시장은 이날 위촉식에서 "최고의 전문가이신 위원들께서 사실상 '사령관'이라는 사명감을 갖고 각 분야에 대한 조언과 충고, 방향제시 등을 부탁드린다"며 "급변하는 신산업에 선제적으로 대응해 분야별 최고 우위에 설 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

한편, 포항시는 올해 신성장산업 분야를 중심으로 한 경제 대전환의 원년으로 삼겠다는 방침을 정하고, 차세대 배터리 규제자유특구 중심으로 이차전지 종합관리센터 건립 등 배터리산업 생태계 조성에 집중하고 있다.

