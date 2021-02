[아시아경제 임혜선 기자] SPC삼립이 프리미엄 우유 '로얄리치 저지밀크'를 출시했다고 18일 밝혔다.

‘로얄리치 저지밀크’는 영국 저지섬에서 서식하는 황금빛을 띈 ‘저지종(Jersey)’ 젖소에서 나온 우유다. 현재 ‘저지종’은 영국 왕실 전용 우유를 만들기 위해 영국 왕실 목장에서도 사육되고 있다.

일반 우유(홀스타인종) 대비 생산량이 적은‘저지종’은 부드럽고 고소한 풍미가 특징이며 단백질과 칼슘이 풍부하다.

‘로얄리치 저지밀크’는 SPC그룹이 운영하는 브랜드인 패션5, 파리크라상, 파리바게뜨(직영점) 등에서 소비자가격 2000원(190ml)에 판매된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr