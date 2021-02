[아시아경제 이동우 기자] 서울대병원에서 근무하는 의사 1명이 코로나19로 확진됐다.

17일 종로구 등에 따르면 서울대병원 소속 의사 1명이 이날 코로나19 양성 판정을 받았다. 이 의사가 어느 병동에서 근무하는지는 아직 알려지지 않았다.

현재 병원 측은 해당 진료과 환자 상당수에게 퇴원을 권유하고 있는 것으로 전해졌다.

