목포해양대학교, ㈜드림나루와 취·창업 역량 강화 위한 업무 협약

교육 정보와 ‘인적·물적 자원’의 공동 활용

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 ㈜드림나루와 취·창업 역량 강화를 위한 업무 협약을 17일 오후 2시 30분에 대학 본부 2층 회의실에서 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 상호 협력을 통한 교육 정보와 인적·물적 자원의 공동 활용을 위한 양 기관의 상호 발전을 위해 체결됐다.

이에 따라 ㈜드림나루는 목포해양대학교 졸업생과 졸업예정자를 대상으로 조선·해운 전문 인력의 전공 관련 기업 취업 지원과 대학과 지역 기업의 동반 성장을 도모하는 역할을 한다.

특히 고용노동부 공공 고용서비스 프로그램 운영을 통한 취업박람회 개최 지원과 취업패키지, 취·창업 캠프 프로그램 등 취업 활성화를 위해 지원할 계획이다.

최성 ㈜드림나루 대표는 “이번 협약을 계기로 취·창업 역량 강화를 위해 상호 협력을 통해 인재를 배출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”면서 “조선·해운 전문 인력을 양성, 전공 관련 기업 취업 지원과 대학과 지역 기업의 동반 성장을 도모하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

박성현 총장은 “올해부터 학령인구 절벽이 본격적으로 시작됐다”며 “대학이 이러한 위기를 극복하기 위해서는 취업과 창업이 잘 되는 대학을 만들어야 한다”고 말했다.

그러면서 “오늘 이 업무 협약을 통해서 우리 학생들의 취·창업 역량을 한층 더 강화하는 계기가 될 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

