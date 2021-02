전남도 ‘한국섬진흥원’ 유치 청신호

행안부 위원회 개최 설립지역 공모키로

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 섬에 대한 종합적이고 전문적인 조사·연구·정책수립·진흥을 위해 최초로 제시한 ‘한국섬진흥원’의 유치에 청신호가 켜졌다.

17일 전남도에 따르면 행정안전부는 전날 제1차 한국섬진흥원 설립위원회를 열어 설립지역을 공모로 선정키로 하고 후보지 선정 및 평가기준 등을 결정했다.

지역공모는 전남도가 그동안 건의해 온 사안이다.

공모기간은 내달 8일까지로 광역자치단체가 2개 이내 후보지(섬을 보유하고 있는 시·군·구)를 신청하면 된다.

이후 균형발전, 입지여건, 섬 발전정책 사업과의 연관성 및 참여도 등 선정기준에 따라 현장실사 및 심사를 거쳐 최종 설립지를 결정하고 오는 8월 정식 출범하게 된다.

‘한국섬진흥원’은 정부출연기관으로 유치 시 향후 5년간 생산유발효과 407억 원, 부가가치효과 274억 원 등 경제적 파급효과가 예상돼 국내 많은 지역에서 유치에 관심을 보이고 있다.

도는 지난 2015년부터 ‘섬진흥원’ 설립의 필요성을 알리기 위해 국회와 중앙부처, 전문가들과 지속적으로 간담회를 개최하고 ‘섬발전연구원 설립·유치 연구용역(2018~2019)’을 추진해 설립방안을 제시했다.

또 2016년부터 섬의 날 제정을 건의해 2019년 8월 8일 제1회 섬의 날 기념행사를 성공적으로 개최했다. ‘가고 싶은 섬 가꾸기 사업’ 등 다양한 섬 발전 정책을 선도적으로 추진해 섬 정책의 견인차 역할도 수행하고 있다.

이와 함께 ㈔한국섬재단, ㈔한국섬학회, ㈔섬 연구소, 목포대 도서문화연구원등 섬 관련 전문연구기관 및 민간단체 등과 유기적인 네트워크를 구성하고 있다.

전남은 전국 섬의 65%인 2165개의 섬을 보유하고 있다.

도는 이같은 당위성을 들어 ‘한국섬진흥원’의 전남 설립 필요성을 지역 국회의원들과 함께 강력히 건의해왔다.

위광환 전남도 해양수산국장은 “전국에서 섬이 가장 많은 전남은 섬 연구기관 및 단체가 집적 돼 있어 섬 발전정책 기반 구축이 용이해 섬진흥원 설립의 최적지다”며 “그동안 섬진흥원 설립을 위해 선도적으로 노력해온 만큼 반드시 전남에 유치될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr