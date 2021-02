속보[아시아경제 임주형 기자] 17일 충남 아산에서 귀뚜라미보일러 제조공장 관련 코로나19 확진자가 4명 추가됐다.

아산시에 따르면 이 공장 관련 확진자인 천안 892번의 가족 1명(아산 337번)과 천안 906번의 가족 3명(아산 339∼341번)이 이날 코로나19 양성 판정을 받았다.

앞서 천안에서도 이날 확진 직원들의 가족 2명(천안 925∼926번)이 확진됐다.

이로써 귀뚜라미보일러 공장 관련 코로나19 확진자는 모두 121명으로 늘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr