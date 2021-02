[아시아경제 전진영 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관은 17일 "연내 국산 코로나19 백신 개발과 보급을 장담하기 어렵다"고 밝혔다.

최 장관은 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 국산 백신 개발 일정에 대한 질문에 "12월까지 장담하기가 어려운 상황"이라며 "올해 안에 임상 3상까지는 갈 수 있을 것이라고 생각하지만, 시험 과정에서 문제가 생길 수도 있어 단정적으로 말하기 어렵다"고 답했다.

변재일 더불어민주당 의원은 이에 대해 "과기부가 오도하고 단정적으로 보고를 하면 그렇게 해석을 할 수밖에 없다"면서 "과기부 때문에 백신 공급이 늦어진다는 의구심을 갖는 사람들이 많아진다"고 지적했다.

