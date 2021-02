백악관 "의회 난동 조사위 설치 지지"(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 미국 백악관은 16일(현지시간) 연방 의회 난입 사태와 관련한 하원의 조사위원회 설치 추진에 지지한다는 의사를 밝혔다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 지난달 6일 있었던 도널드 트럼프 전 대통령 지지자들의 의회 난입 사태를 규명하기 위해 9·11 테러 때와 유사한 독립위원회를 설치하겠다는 하원의 입장을 지지한다고 말했다.

앞서 하원은 의회 난입 사태 조사와 관련해 정치에 휘둘리지 않는 독립적이고 초당적인 수사를 진두지휘할 조사위 설치가 필요하다며 관련 법안을 외회에 제출했다.

민주당 소속의 낸시 펠로시 하원의장은 이번 위원회가 지난 2001년 9·11테러 공격 이후 소집된 조사위를 모델로 삼게 될 것이라고 말했다.

미국은 국제테러단체 알카에다가 세계무역센터와 국방부를 여객기 자폭으로 공격한 9·11테러 뒤 초당적 조사위를 발족한 바 있다.

하원이 제출한 조사위 설립 법안에 조 바이든 미국 대통령이 서명하면 별도의 조사위가 꾸려지게 된다. 이 조사위는 연방 의회에 대한 테러 공격의 원인과 예방하지 못한 이유, 재발 방지와 관련한 사실관계를 밝히게 된다. 의사당 경찰과 다른 연방·주·지방 법 집행기관의 준비와 대응과 관련한 사실도 조사 대상에 포함될 것으로 보인다.

지난 13일 민주·공화 의원이 동수인 미 상원은 트럼프 전 대통령이 지지자들을 자극해 내란을 선동했다는 혐의에 관한 탄핵안을 부결시켰다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr