왓챠, 나라사랑카드 결제시 '무제한 이용권' 20% 할인

6개월간 적용…연말까지

대상은 현역 군인·사회복무요원·상근예비역

[아시아경제 차민영 기자] 온라인 동영상 스트리밍 서비스 왓챠가 IBK기업은행과 나랑사랑카드 제휴 할인 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다. 이벤트는 연말인 12월 31일까지 진행한다.

왓챠는 IBK나라사랑카드를 이용해 처음 정기 이용권을 결제하는 고객에게 매월 20% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 이전 구독 이력에 상관없이 IBK나라사랑카드로 처음 결제하는 고객이라면 모두가 할인 혜택을 받을수 있다. PC, 모바일로 왓챠 홈페이지에 접속해 결제한 고객 한정이며, 4개 기기 동시재생 및 울트라 HD 4K 화질을 지원하는 프리미엄 이용권을 월 1만320원에 이용 가능하다.

이번 제휴는 현역 장병들의 온라인 동영상 서비스(OTT) 수요를 반영해 이뤄졌다. 그동안 시범 운영 중이었던 일과 후 병사 휴대전화 사용이 지난해 정식 시행되면서 문화 콘텐츠 이용자가 늘었기 때문이다.

IBK나라사랑카드는 2007년 이후 병무청에서 병역판정검사를 받은 성인 남성이라면 누구나 발급 가능하며, 사회복무요원, 상근예비역도 이용할 수 있다. 기업은행 영업점을 방문하거나 모바일 전용 브랜치 IBK큐브에서 신청할 수 있다.

왓챠 관계자는 “장병들의 복지 증진을 위해 기획된 이벤트로 올해 첫 병역판정검사 후 군에 입대하는 복무 예정자와 현역 군인들이 제약 없이 문화생활을 할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

