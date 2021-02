삼성증권, BGF리테일과 'CU+삼성증권통장' 서비스 출시

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 BGF리테일과 비대면 제휴계좌 서비스 'CU+삼성증권통장'을 출시했다고 17일 밝혔다.

'CU+삼성증권통장'은 CU편의점 고객을 위한 전용 앱 '포켓CU'에서 간편하게 개설할 수 있다. 가입 완료 시 삼성증권의 수시입출금식 CMA RP형(약정수익형)계좌와 주식 및 금융상품 매매가 가능한 종합계좌가 동시에 생성되는 방식이다.

이 계좌로 주식, 펀드 등을 거래할 경우 매월 투자금액의 1%씩 월 최대 5만 CU포인트가 적립된다. 이렇게 쌓인 CU포인트는 전국 1만5000여 개 CU편의점 어디서든 현금처럼 사용할 수 있다.

서비스 오픈을 기념해 통장 개설 선착순 5000명에게 CU모바일상품권 1만원을 지급하는 이벤트를 3월말까지 진행한다. 이번 제휴통장 출시를 계기로 삼성증권과 BGF리테일 양사는 금융과 유통을 융복합한 생활밀착형 서비스를 공동으로 발굴해 고객 편의를 지속적으로 높여간다는 계획이다.

삼성증권 관계자는 "이번 BGF리테일과의 업무제휴 협약을 통해 'CU+삼성증권통장'이 저금리시대에 초보투자자를 위한 합리적 투자 수단이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객에게 더 큰 편의와 혜택을 제공할 수 있도록 제휴 범위를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr