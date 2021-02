수원시, 민원 상담 분야별 세분화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 각종 생활 속 민원을 분야별로 나눠 상담한다.

수원시는 시민들이 일상에서 겪는 각종 고충과 불편을 해결하기 위해 '행정종합정보센터'를 운영해 전문적인 상담 서비스를 제공한다고 17일 밝혔다.

시는 특히 올해 코로나19 장기화에 따라 보다 안전한 상담환경을 조성하기 위해 전화 상담을 적극 활용할 계획이다.

시가 행정종합정보센터를 통해 제공하는 서비스는 총 6개 분야다.

분야별 경험이 풍부한 전문가들이 상담위원으로 활동하며 고충이 있는 시민들에게 전문적인 상담 서비스와 정보를 제공하게 된다.

주요 상담을 보면 ▲취약계층 복지상담(복지) ▲소비자 관련 불이익에 대한 구제 방안(소비자보호) ▲각종 고충민원상담 안내(안전) ▲거동이 불편한 민원인을 위한 원스톱 서비스 등이다.

특히 수요일 오후 1시30분~4시30분에는 부동산과 관련된 중개 수수료, 임대차, 가압류 등에 대한 상담을 진행한다.

또 목요일 오후 1시30분~4시30분에는 경기중앙지방법무사회에서 가사 법률 및 소액사건 등에 대한 상담을 실시한다.

박란자 시 시민봉사과장은 "양질의 상담서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"며 "코로나19로 비대면 문화가 확산되고 있는 만큼 보다 안전하고 편리한 전화 상담을 적극 이용해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr