티스캐너 "겨울 추위 날리는 3종 이벤트"

"겨울 추위를 날려주는 선물."

골프장 필드 부킹 서비스 티스캐너가 오는 21일까지 ‘겨울 골프 꿀팁 소개 이벤트(사진)’를 펼친다. 댓글로 겨울 골프를 즐기는 노하우를 소개하면 자동 응모된다. 추첨을 통해 퍼팅연습기와 그린피 2만원 할인권, 에센스 등을 준다. 매월 꾸준히 진행하는 ‘타임 세일 이벤트’도 진행한다. 모바일 앱(APP) 전용 행사다. 17일 오후 1시부터 선착순으로 최대 95% 인하된 가격의 그린피 할인권을 살 수 있다.

하단 할인권 받기 클릭 시 그린피 5000원 할인권을 100% 지급한다. 복잡한 과정 없이 오로지 로그인 실행만으로 응모가 되는 ‘로그인 이벤트’도 28일까지 한다. 웨지, 그린피 3만원 할인권, 커피 기프티콘 등이 상품이다. 강신혁 팀장은 "골퍼들의 스트레스를 해소할 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다"며 "더욱 편리한 고객 맞춤형 행사를 만들겠다"고 했다. 자세한 내용은 홈페이지와 앱에 있다.