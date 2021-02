은성수 "김정태 연임, 회추위 판단 존중할것…'코로나 대출' 6개월 연장"(종합)

"금융당국 언급 적절치 않다"...하나금융지주 회추위, 이달내 최종 후보군 결정

'코로나 대출' 만기는 6개월 추가 연기...은성수 '대출 절벽', 질문에 "비현실적"

[아시아경제 원다라 기자, 송승섭 기자] 은성수 금융위원장이 김정태 하나금융지주 회장의 '4연임' 도전에 "회장후보추천위원회(회추위)의 판단을 존중하는 입장을 밝혔다. 하나금융지주 회추위는 최종 차기 회장 후보를 이달 중 결정할 예정이다.

"이사회나 회추위 절차 따라 하는 것...금융당국 언급 적절치 않아"

은 위원장은 16일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 5대 금융지주 회장들과 비공개 간담회 직후 '김 회장의 4연임 도전에 대한 금융당국의 우려가 있나'는 질문에 "지난번 (윤종규) KB금융 회장때도 그렇고 이사회나 회추위 절차에 따라 하는 것"이라며 "그에 대해 금융당국이 (언급)하는 것은 적절치 않고 존중하는 게 맞다"고 말했다. 이어 "회추위나 이사회도 (당국과 언론이) 지적한 내용이 뭔지 아실 것 아닌가, 거기에 맞춰서 합리적으로 하지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

유력한 후보군인 김 회장은 지난 2018년 '3연임' 당시 금융당국과 마찰을 빚었다는 점이 약점으로 꼽힌다. 당시 금융당국은 금융감독원은 회추위에 현직 회장이 참여하는 것은 공정하지 않다면서 선임 일정을 연기해달라고 구두와 서면으로 요청했지지만 회추위는 일정을 강행하고 김 회장을 최종 후보로 올렸다. 김 회장은 2012년 회장직에 오른 후 2015년, 2018년 연임에 성공해 9년째 하나금융을 이끌고 있다. 회추위는 전날 김 회장을 포함한 4명의 차기 회장 후보군을 발표했으며 심층면접 등을 거쳐 이달 안에 최종 후보를 확정할 계획이다.

"'코로나 대출'은 6개월 연장...'대출 절벽' 우려는 비현실적, 조만간 연착륙 방안 발표할것"

이날 간담회에선 '코로나 대출' 6개월 연장, '20% 배당 논란'에 대해서도 논의됐다. 은 위원장은 "(대출) 연장하는 것에 대해서 대체로 불가피하다고 설명했고, 대다수 동의해주셨다. 큰 틀에서 6개월 연장을 동의해주셨으니 그런 방향으로 가지 않을까 싶다"고 말했다.

이어 "'대출절벽'에 대한 우려는 비현실적"이라면서도 "너무 늦지 않게 연착륙 방안을 준비해 발표하겠다"고 덧붙였다. 연장이 반복되면 결과적으로 기업·가계가 부담해야 할 리스크가 커진다는 지적에는 "(리스크가 전혀 없지는 않다. 그런데 코로나19 상황을 감안하면 답이 나온다"며 "지주사나 금융회사서 거기에 맞게 충당금을 더 쌓는다든지 해야할 것"이라고 반박했다.

금융당국이 금융권에 20% 배당성향을 권고해 관치 비판이 제기된데 대해선 "은행이나 지주가 미워서 배당(권고를) 한게 아니고 영국, 유럽당국이 배당을 자제하라고 하고 있다"고 강조했다. 이어 "알아서 기어" (식으로) '자제하라'고 하면 막연하지 않나, 명확하게 해줄 필요가 있다. 투명하게 하려고 (20%배당을 권고) 했던 것"이라고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr