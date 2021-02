신안군, 지도·증도·임자도 주민들 외출자제 당부

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군 지도읍의 한 교회 신도 10명이 코로나19 확진 판정을 받아 비상이 걸렸다.

신안군은 16일 오전 7시 10분 지도읍 A 교회와 관련해 신안군 7명, 무안군 3명의 확진자가 발생했다고 재난 문자를 통해 알렸다.

방역 당국은 이번 확진자들이 명절 연휴 마지막 날 확진된 70대 부부와 관련이 있는 것으로 추정하고 있다.

신안군은 지도와 증도, 임자도 주민들을 대상으로, 무안군은 해제면 주민들에게 외출을 자제하고 집에 머무르길 당부했다.

앞서 지난 14일 확진 판정을 받은 신안 70대 부부는 지난 8일 설 명절을 앞두고 전북 완주군에 거주하는 아들이 집에 방문한 뒤 코로나19에 감염됐다.

이들 70대 부부는 확진 전 버스를 이용하고 병원에 다니는 등의 활동을 한 것으로 파악됐다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr