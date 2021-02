[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 2021년형 위니아 웨이브 에어컨 컬러에디션의 디지털 영상을 공개한다고 16일 밝혔다.

이번 영상은 위니아 웨이브 에어컨 컬러에디션의 다양한 컬러를 효과적으로 전달하기 위해 영상 전반에 제품 디자인에 어울리는 댄스를 활용했으며, '웨이브'라는 제품 이름에 맞는 춤을 추는 댄서들이 등장한다.

이번 영상은 위니아딤채의 공식 유튜브 채널인 위니아스토리에서 시청 가능하며, 위니아딤채의 공식 블로그와 페이스북에서 위니아 웨이브 에어컨 컬러에디션 출시 기념 '시청 이벤트'도 함께 진행된다.

이벤트 참여 방법은 이달 24일까지 위니아 웨이브 에어컨 컬러에디션 영상 시청 후 유튜브에서 응원 메시지와 감상평을 남기고 위니아스토리 블로그, 페이스북 이벤트 게시물에 댓글로 유튜브 아이디를 남기면 된다. 추첨을 통해 백화점 상품권을 증정할 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr