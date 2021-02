우상호 "강남재건축 민주당 답지 않아" 박영선 "집중화 해소할 것"

우상호 민주당 서울시장 예비후보

"강남재건축 허용, 민주당 답지 않은 공약"

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 서울시장 재보궐 선거에 출마한 박영선 민주당 예비후보의 '강남 재건축 허용' 발언에 대해 경쟁자인 우상호 예비후보가 "민주당 답지 않은 공약"이라며 날을 세웠다.

15일 MBC '100분토론' 민주당 서울시장 경선 토론회에 출연한 우 예비후보는 "박영선 후보가 강남재건축을 허용하겠다고 말씀하신 후 강남 집값이 들썩거렸다는 보도를 봤다"면서 "민주당 후보로서 과연 적절하냐 의문이 든다"고 꼬집었다.

앞서 박영선 예비후보는 한 매체와의 인터뷰에서 강남도 재건축·재개발을 원칙에 입각해서 부분적으로는 허용해야 한다고 언급했다. 현재 아파트가 ‘1980년대 주거문화와 4인 핵가족’에 맞춰져 있어 공공커뮤니티 개념이 들어간 재개발·재건축을 해야 한다는 입장이다.

이에 대해 박 예비후보는 "결국 땅값의 문제이고 강남 집중화 현상이 문제가 되는 것"이라고 응수했다.그는 "해답은 (제 공약인) '21분 컴팩트 도시'에 있다"면서 "강남과 같은 도시를 많이 만들고 그곳에서 21분 안에 내 삶이 해결되도록 할 수 있도록 하면 된다"고 언급했다.

박 예비후보의 '21분 컴팩트 도시'란 인구 50만명을 기준으로 21분 이내 교통 거리에서 직장·교육·보육·보건의료·쇼핑·여가·문화 수요가 충족되도록 하겠다는 공약이다. 21개 다핵분산도시 마다 수직정원을 지어 환경과 주거인프라를 개선하는 아이디어를 담고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr