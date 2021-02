틱톡 모회사 바이트댄스, 틱톡 매각 협상 중단

"트럼프 떠나자 매각 협상 존재 이유도 사라져"

[아시아경제 김수환 기자] 중국 동영상 공유 앱 틱톡의 모회사 바이트댄스가 미국 오라클과 진행하던 틱톡의 지분 매각 협상을 중단했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 퇴임하자 그의 주도로 진행됐던 틱톡 매각 협상의 동력도 사라진 것으로 풀이된다.

15일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 소식통을 인용해 "트럼프 전 대통령이 퇴임하자 바이트댄스가 오라클과 진행하던 틱톡 매각 협상을 중단했다"고 전했다. 소식통에 따르면 해당 협상은 트럼프 행정부의 요구를 충족시키기 위한 것으로서 트럼프 전 대통령이 백악관을 떠났기 때문에 협상의 존재 이유도 사라졌다는 의미다.

앞서 지난 10일 미 월스트리트저널(WSJ)은 조 바이든 미 대통령이 중국 IT 업체들에 대한 트럼프 행정부의 정책을 재검토하는 과정에서 틱톡 매각을 요구한 행정명령의 집행도 무기한 중단됐다고 보도했다.

WSJ는 "현재 미국 국가안보 관계자들과 바이트댄스가 미국인 개인정보의 관리 방안에 대해 논의를 이어가고 있다"고 전했다. r그러면서 "미국 내 틱톡 이용자의 데이터 관리를 미 정부가 신뢰할 수 있는 제3자에게 맡기는 방안이 유력한 해결책의 하나로 떠오르고 있다"고 덧붙였다.

SCMP는 이같은 WSJ의 보도를 확인하면서 "바이트댄스가 미국 사업과 관련해 새로운 방안을 구상하고 있다"고 전했다. 이어 바이트댄스는 트럼프 전 대통령의 후원자였던 오라클의 창업자 래리 앨리슨 회장이 바이든의 대통령 당선 후 틱톡 매각 협상에 흥미를 잃은 것으로 보고 있다고 보도했다.

SCMP는 또다른 소식통을 인용해 중국 정부가 틱톡 협상과 관련한 지침을 내렸다고 밝혔다.

첫번째 지침은 중국 정부가 지난해 8월말 당국의 허가 없이 수출할 수 없는 기술의 목록을 개정하면서 틱톡의 핵심 소프트웨어인 인공지능(AI) 알고리즘을 포함시킨 것이다. 이같은 지침은 미국의 틱톡 강제 매각 명령에 중국 정부가 틱톡의 핵심 기술 수출을 금지함으로서 맞대응한 것으로 풀이된다. 이로 인해 미국이 자칫 AI 알고리즘이 제외된 '깡통 틱톡'만을 인수할 가능성이 제기됐다.

또다른 지침은 '바이트댄스가 미 정부에 무릎을 꿇는 것처럼 보여서는 안 된다'는 것이다. 소식통은 이러한 지침이 내려진 배경으로 "(미 정부의 요구에 응할 경우) 다른 중국 기업들에 나쁜 선례가 되기 때문"이라고 설명했다.

앞서 트럼프 전 대통령은 중국 정부가 틱톡을 이용해 1억명에 달하는 미국 내 사용자의 개인 정보에 접근할 수 있어 국가 안보에 중대한 위협을 가한다며 지난해 8월 14일 틱톡의 미국 사업 부문을 미국 회사에 매각하라는 행정명령을 내린 바 있다. 이후 바이트댄스는 미국의 소프트웨어 회사인 오라클과 틱톡 지분 매각 협상을 진행해왔다.

