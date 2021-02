[특징주]바이오시밀러 관련 급등…이수앱지스 상한가

[아시아경제 지연진 기자] 바이오제약사 이수앱지스 이수앱지스 086890 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 3,250 등락률 +29.82% 거래량 9,588,344 전일가 10,900 2021.02.15 09:40 장중(20분지연) 관련기사 이수앱지스, 커뮤니티 활발... 주가 29.61%.임상 3상 결과발표!! 화이자 백신보다 뛰어난 ‘이것’! 단숨에 급등합니다 딱! 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 또 드립니다. close 가 15일 가격제한선까지 급등했다.

이수앱지스는 이날 오전 9시13분께 29.82% 오른 1만4150원에 거래된 뒤 계속 가격을 유지 중이다.

셀트리온이 이날 류마티스 관절염 치료제인 휴미라의 바이오시밀러 유플라이마(CT-P17)의 유럽 전역 판매허가를 공시하면서 바이오시밀러 개발사들이 강세를 보인데 따른 것으로 풀이된다. 셀트리온은 이날 오전 33만5000원에 거래되며 전장대비 0.90% 오르는데 그쳤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr