서울시, '보도공사 설계시공' 매뉴얼 발행…교통약자 보행안전 새 기준 담아

시-시설공단, 보도 포장 정보 한 눈에…실무자를 위한 종합 지침서

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울시설공단이 설계에서 유지관리까지 보도 공사에 필요한 모든 것을 책 한 권만 보면 쉽게 이해할 수 있는 ‘보도공사 설계·시공 매뉴얼(ver 2.0)’을 발행했다고 15일 밝혔다.

메뉴얼은 2013년 전국 최초로 보도공사에 필요한 각종 법류·지침서를 한권에 담은 종합지침서로 보도공사 설계·시공·감리 등 실무자에게 백과사전의 역할을 해왔다.

최초 발행이후 보도포장 수준 향상을 위해 다양한 기준을 개선시행 했으나 매뉴얼에 수록되지 않은 시행사항을 수록해 혼선을 예방하고 교통약자의 이동편의 증진을 위한 개선사항을 추가하는 등 총 212건을 반영해 새롭게 발행했다.

주요 개선 사항은 횡단보도 경사석 연장확대, 차량진출입로 주변 점자블록 추가, 교통섬내 점자블록 설치방법 개선 등이다.

시는 이번 설계시공 매뉴얼 뿐만 아니라, ‘보도공사 상세 설계 표준도’도 동시 발행해 포장단면, 포장구조물 상세도 등 풍부한 자료도 함께 배포한다

또한 ‘투수성능 지속성 검증시험’ 방법과 ‘차량 진출입로 포장 설치 기준’ 등을 부록편에 상세하게 수록해 보도포장 공사 및 유지관리시 본 매뉴얼이 유용하게 사용될 수 있도록 했다. 이는 보도공사 실무 현장에서 활용돼 보행자를 위한 고품질 보행 환경을 조성하는데 기여할 것으로 많은 기대를 받고 있다.

황보연 서울시 도시교통실장은 “이번 매뉴얼 발행으로 교통약자를 포함 시민의 보행만족도가 올라갈 것으로 기대한다.”며 “앞으로도 보행 중 불편사항을 적극 검토해 안전하고 걷기편한 보행로를 만들어 나가는데 최선을 다 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr