롯데호텔 제주, 수상 액티비티 등 신규 아웃도어 프로그램 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔 제주는 15일 수상 액티비티, 승마, 딸기 농장 투어, 천연 염색 프로그램 등 ‘ACE’ 아웃도어 프로그램 4종을 출시했다고 밝혔다. ACE 프로그램은 롯데호텔 제주의 전문 레저 엔터테이너 팀이 선보이는 투숙객 전용 체험 프로그램이다.

수상 액티비티는 새하얀 물살을 가르며 짜릿함을 선사할 제트보트와 바다 아래까지 내려갈 수 있는 스킨 스쿠버는 연중 체험 가능하다. 바다와 한라산 절경을 동시에 즐길 수 있는 선상 낚시는 3월까지, 패러세일링은 4월부터 체험할 수 있다.

딸기 농장 투어는 오는 4월까지, 천연 염색 프로그램은 오는 5월까지 운영된다. 이 외에도 트래킹, 다도, 어린이를 위한 쿠킹 및 아트 프로그램 등 다양한 프로그램이 마련돼 있다.

·

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr