성동구 '2021주민공동체 공모'...최대 1000만원 지원

8일부터 23일까지 비영리목적사업 준비하는 민간단체 및 주민모임 대상 모집 최대 1000만원 지원...강화된 민·관 파트너십으로 어바웃엠·성수지앵·우드어스 협동조합의 바람직한 성장

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 8일부터 23일까지 ‘2021년 주민공동체 성장지원 공모사업’에 참여할 민간단체 및 주민모임을 모집한다.

최근 다양한 공동체 사업을 계기로 등장한 주민활동가들이 좀 더 체계적인 조직을 이루고, 민간 위탁사업을 맡을 수 있는 협치 사업의 파트너로 성장하도록 지원하기 위해 구는 2018년부터 비영리 목적 사업을 준비하는 모임을 선정, 협동조합으로 발돋움하도록 지원해 오고 있다.

그 중 ‘어버웃엠협동조합’은 2019년 서울시 시민참여예산 공모에 지원, 조합이 운영하던 마을 북카페를 육아 복합문화공간인 마더센터로 수탁 운영하게 됐다.

협동조합으로 설립한 주민모임 ‘마도로스’는 회원이 400명으로 확대, 마장동의 다양한 동아리활동과 '마장의 휴일' '온하면 통하리라' 온택트 공예 등 축제와 행사들을 진행해 오고 있다.

또 지난해는 서울시 시민참여예산 공모사업에 선정돼 3억 원을 교부받아 웰컴투 마장 청계천 생태 하천 축제, 마장청계 생태 탐험단 등 청계천문화행사를 성공적으로 치렀다.

아울러, 자녀가 있는 부모들의 모임에서 출발, 모와 아이가 함께 누릴 수 있는 돌봄공간인 성동형 초등돌봄센터 ‘마장아이꿈누리터’를 운영하게 되는 의미 있는 결실도 있었다.

또 성수도시재생주민협의체가 2018년 주민공동체 성장지원 사업을 통해 설립한 ‘성수지앵 협동조합’은 지난 해 4월부터 성수나눔공유센터 운영을 위탁받아 마을카페, 어린이 블록방, 공유주방 등 온세대가 소통하는 커뮤니티 공간을 운영하고 있다.

지난해 용답동 주민자치회 위원들과 마을공동체분과 활동 참여자 9명, 노숙인 목수 3명이 참여한 ‘우드어스(Wood Us)사회적 협동조합’도 주목할 만하다.

‘우드어스(Wood Us)사회적 협동조합’은 자동차부품 매매상이 밀집한 용답동 인근에서 배출되는 폐목재를 활용해 화분, 벤치, 생활소품을 제작·판매했다. 그 중 수익금 일부를 노숙인 시설 이용인을 고용하는데 재투자하는 등 일자리 창출 및 업사이클 사업을 통한 공동체 활동으로 높은 평가를 받아 제19회 전국주민자치회 박람회에서 주민조직 네트워크 분야 최우수상(행정안전부 장관상)을 수상하기도 했다.

이번 공모사업은 사업에 따라 최대 1000만원까지 사업비를 지원, 지역협치 민관 파트너십 역량강화를 목표로 공익적 성장 비전을 가진 역량 있는 주민모임 또는 비영리민간단체면 신청이 가능하다.

신청방법은 사업계획서, 제안서 등 제출서류를 이메일(ais0405@sd.go.kr)로 제출하면 된다.

자세한 내용은 성동구 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

정원오 성동구청장은 "지역사회 주민과 함께하는 공모사업을 통해 참여 주민과 단체들이 향후 지역 협치 민간 협치 파트너로 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr