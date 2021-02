SSG닷컴, 상반기 경력사원 공개 채용…21일 서류 마감

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 21일까지 사업영역 전 부문을 모집 대상으로 하는 경력사원 공개 채용을 진행한다고 15일 밝혔다.

총 15개 직무 분야에서 두 자릿수 인원을 채용한다. 가장 많은 인원을 뽑는 IT개발직군에선 ▲데이터 분석 ▲ 머신러닝 개발 ▲ 비주얼 AI 및 자연어 처리 딥러닝 개발 ▲ 딥러닝 서비스 개발 ▲ 웹 개발(Front-end, Back-end) ▲ 검색 서버 개발 ▲ 검색 원부 매핑 담당 ▲ 시스템 개발 등이 해당된다. 이밖에 온라인 상품기획(MD), 고객 기획(CRM), 브랜딩, 채널 제휴 등의 직무도 모집한다.

서류 접수는 오는 21일 오후 11시까지이며 서류 전형을 통과한 지원자에 한해 1차 실무진, 2차 임원진 면접을 진행한다. 자세한 내용은 SSG닷컴 채용 홈페이지에서 볼 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “당사는 치열한 경쟁 속에서도 매년 30%를 웃도는 성장을 보일만큼 핵심 경쟁력이 뚜렷해 주목받고 있는 기업”이라며 “소비 트렌드 변화로 가장 주목받는 시장인 ‘이커머스’ 업계에서 함께 성장하고자 하는 우수 인재들의 많은 지원을 기다리고 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr