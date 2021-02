송명근 "학폭 가해자 맞아…경기 나오지 않겠다"

[아시아경제 나한아 기자] '학교 폭력(학폭)' 가해자로 지목돼 논란이 된 남자 프로배구 OK금융그룹의 송명근(28) 선수가 폭로된 내용이 모두 사실이라고 인정하며 인스타그램에 공개적으로 사과했다.

송명근은 14일 자신의 인스타그램에 "네, 모두 사실입니다. 전부 시인합니다. 저는 학교폭력 가해자가 맞습니다. 용서받을 수 없는 행위를 저지른 것이 맞습니다"라고 밝혔다.

그는 "제아무리 어리고 철없던 시절이었다 하더라도 누군가에게 신체적 정신적 폭력을 행사하고 그로 인해 씻을 수 없는 상처를 드렸다는 것은 절대 용서받을 수 없는 일"이라고 잘못을 인정했다.

그는 "피해자를 직접 만나 사과하고 싶다"라면서도 "이미 가해진 폭력이 사라지는 것도 아니다", "과거 폭력 가해자를 다시 마주하고 싶은 사람이 어디 있겠나"라고 말했다.

이어 "나이가 들어 아빠가 되고 많은 후배가 생기다 보니 그때 했던 행동이 얼마나 심각하고 위험하고 나쁜 행동이었는지 처절하게 느끼고 있다"라며 "반성하고 또 반성한다"라고 했다.

그러면서 "어린 시절에 저지른 무책임한 저의 행동에 의해 스포츠계와 배구계 그리고 OK 배구단, 감독님, 소중한 동료들에게 진심으로 미안하다"라며 "앞으로 경기에 출전하지 않겠다"라고 밝혔다.

그는 "선배로서 무책임한 일이겠지만 내일 이후의 경기에 자숙하는 의미에서 출전하지 않는 것을 감독님을 통해서 구단의 허락을 받을 생각"이라며 "이렇게 하는 것이 최소한의 도리라고 생각한다"라고 덧붙였다.

앞서 한 온라인 커뮤니티에는 과거 송명근에게 급소 부위를 폭행당해 수술받았다는 피해자의 글이 올라와 논란이 됐다. 심경섭(30) 역시 가해자로 지목됐다. 이에 송명근과 심경섭은 함께 지난 13일 구단을 통해 '학폭' 사실을 인정하는 사과 성명을 발표했다. 하지만 피해자는 이날 "이런 말도 안 되는 입장문과 사과는 인정할 수 없고 받아들일 수 없다"라면서 "당사자분들은 입장을 바꿔서 좀 더 오래, 깊게 생각해보고 제대로 된 사과를 하길 바란다"라고 말했다.

