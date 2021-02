유한킴벌리, 네이버와 생리대 ‘기부 라이브’…“선한 영향력 동참”

15일 오전 10시 네이버 쇼핑 라이브 방송…‘시청만 해도 기부’

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 자사 브랜드 '좋은느낌'이 네이버 쇼핑과 함께 최초로 ‘기부 라이브’를 선보인다고 14일 밝혔다.

유한킴벌리에 따르면 쇼핑과 함께 기부에도 참여하는 이번 라이브는 좋은느낌 제품 초특가 혜택과 함께 선한 영향력에 동참할 수 있는 기회를 제공하고자 기획됐다. 라이브 시청 10만뷰 달성 시에는 좋은느낌 10만 패드가 네이버 해피빈을 통해 취약계층 청소녀에게 기부될 예정이다.

유한킴벌리 ‘힘내라 딸들아’ 캠페인은 사회 경제적으로 소외된 여성 및 청소녀들의 공평한 사춘기를 응원하는 마음을 담아 생리대를 기부하는 유한킴벌리 여성인권보호 사업이다.

네이버 쇼핑 라이브를 통해 유한킴벌리는 다양한 할인 혜택도 제공할 계획이다. 좋은느낌 유기농순면, 입는 오버나이트처음생리팬티를 최대 46% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 또한 라이브 방송 중 상품을 구매 할 경우 추가 견본과 함께 ‘좋은느낌 기부 뱃지’와 ‘스타벅스 커피’ 기프티콘(3만원 이상 구매 시) 등이 증정된다.

아울러 선물하기를 통해 10% 포인트 적립, 실시간 뷰 수 증가에 따른 깜짝 경품 증정, 전문가와 함께하는 생리관련 Q&A 등 다양한 이벤트가 함께 진행된다.

유한킴벌리 담당자는 “라이브를 통한 제품 판매와 함께 좋은느낌을 사랑해주시는 고객의 선한 영향력을 돕고자 10만뷰 달성 시 10만 패드 기부를 약속하게 됐다”며 “시청하는 것 만으로도 기부에 동참할 수 있는 만큼 목표 달성을 위해 관심을 부탁드린다”고 말했다.

한편 해당 캠페인을 통해 유한킴벌리는 2016년부터 매년 생리대 100만 패드를 기부해왔으며, 누적된 기부 수량은 617만 패드를 기록하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr