野 내일부터 토론배틀..컨벤션 효과 있을까

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 재보선 야권 단일후보 선출을 위한 '투트랙' 경선이 이번 주 시작됨에 따라 국민의힘과 제3지대 모두 설 연휴 직후인 15일부터 토론 맞대결을 시작한다. 본격적인 레이스가 시작되면서 야권이 당초 노리던 컨벤션 효과(정치 행사 후 지지율 상승)를 가져올 수 있을지 주목된다.

합동 기자회견인 '미디어데이'로 지난주 본경선 막을 올린 국민의힘은 서울에서 16, 19, 23일, 부산에서 15, 18, 22일 차례로 1대1 후보 토론회를 개최한다. 지역별로 각각 하루에 두 팀씩 총 여섯 차례 토론을 진행하는 방식이다. 드레스코드, 격식, 토론자료가 없는 '3무'(無) 스탠딩 맞장 토론을 표방했다.

서울시장에 출마한 국민의당 안철수 후보와 무소속 금태섭 후보가 맞붙은 제3지대에서도 15일 첫 토론을 벌인다. 25일 한 차례 더 토론이 예정돼 있다. 이들은 '문재인 정부 4년간의 평가와 대안', '서울시 비전과 정책'을 토론 주제로 정했다. 국민의힘과 거의 비슷한 시기에 일정을 이어갈 방침이다.

제3지대는 오는 27∼28일께 여론조사를 진행하고, 다음 달 1일 결과를 발표한다. 국민의힘은 다음 달 4일까지 후보를 선출하기로 했다.

내달 4일 이후에는 최종 후보 단일화를 위한 본 게임이 시작된다. 이에 앞서 국민의힘 후보와 제3지대 후보의 단일화 룰 협상부터 양측의 치열한 수싸움이 이어질 전망이다.

