'애플카' 논의 중단 속…현대차, 일단 자체 전기車 주력

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 자체 전기자동차(EV) 모델 출시에 총력을 기울이고 있다. 세계의 주목을 받은 애플과의 '애플카'관련 협상이 수면 아래로 가라앉은 상황에서다. 업계에선 협상이 추후 재개될 가능성도 여전하단 평가가 나오지만, 현대차그룹은 이와 별도로 자체 전기차 론칭에 힘을 쏟을 것으로 보인다.

13일 업계에 따르면 현대차그룹은 이달 중 전기차 모델인 아이오닉5를 공개하고 다음달 유럽시장에 출시할 계획이다. 이밖에도 기아 CV(이하 프로젝트명), 제네시스 JW 등의 공개 및 출시 역시 예정 돼 있다.

아이오닉 5는 현대차그룹의 전용 전기차 플랫폼 'E-GMP'가 적용된 첫 모델이란 점에서 기대를 모으고 있다. 완전 충전 시 최대 500㎞ 이상의 주행이 가능하며, 급속충전시스템도 구비하고 있어 80% 충전에 18분이 소요된다. 최근 테슬라의 모델Y가 5999만원부터 판매를 시작하는 등 정부의 무공해차 보조금 지원정책에 발맞춘 가운데 아이오닉5와의 한판 승부가 예상된다.

현대차그룹은 올해를 '전동화 원년'으로 꼽고 전기차 출시에 힘을 쏟고 있다. 이에 발맞춰 현대차는 오는 2025년까지 12종의 전기차를 출시하고, 연간 판매량을 56만대로 끌어올려 글로벌 시장에서 전기차 판매 비중을 10%까지 늘린단 청사진을 내놨다. 최근 사명을 바꾼 기아도 오는 2026년까지 전기차 7종을 출시, 총 11개의 전기차 라인업을 구축해 오는 2030년엔 연간 160만대의 친환경 차량을 판매한단 구상을 마련했다.

한편 업계에선 애플과의 애플카 위탁생산 관련 협상이 잠정 중단되기는 했지만, 향후 재개될 가능성도 낮지 않은 것으로 보고 있다. 또 다른 후보군으로 지목되는 일본자동차 업계는 전동화에선 한 발 뒤쳐져 있는 상황이고, 다른 서구권 브랜드 역시 복잡한 상황에 처해있어서다. 외신에서도 폭스바겐, 현대차 등을 유력한 후보군으로 여전히 지목 중이다.

