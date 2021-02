[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 12일 "'몸은 멀리, 마음은 가까이'라는 말이 코로나 시대를 상징하고 있다"며 "서로 생각하는 마음으로 나, 너, 우리가 함께하고 배려하고 존중하는 따듯한 설을 보내시길 바란다"고 말했다.

정 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 이같은 설 인사를 전했다.

