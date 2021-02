[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장은 12일 "민족 대명절 설날을 맞아 소망하시는 밀어 모두 이루어지고 가정마다 건강과 행복이 가득하길 기원한다"고 인사했다.

노 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지난 한 해동안 일상을 멈추는 어려움을 감내하며 한 마음으로 방역을 실천해준 구민 여러분께 다시 한 번 깊은 감사의 인사를 드린다"고 전했다.

이어 "코로나 위기 마지막 고비를 넘고 있는 지금, 우리가 바라는 일상의 회복을 위해 아쉽지만 이번 설에도 만남보다는 마음으로 함께하는 안전하고 건강한 명절 보내길 당부한다"며 "연휴 동안 생활에 불편함이 없도록 더욱 꼼꼼히 살피고 방역 관리에 최선을 다하겠다. 새 해 복 많이 받으시라"고 맺었다.

