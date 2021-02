[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 12일 "행복 가득한 설 명절 보내세요"라는 메시지를 남겼다.

류 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "코로나19 시름은 잠시 덜고 소중한 가족과 오손도손 사랑을 나누며 기쁨 넘치는 설날 되시기 바랍니다"며 "도약하는 중랑이 알찬 결실을 맺도록 힘쓰겠습니다. 감사합니다"고 적었다.

류 구청장은 올해는 소띠의 해 인데 저도 마침 신축년에 태어난 소띠라며 60갑자를 한 바퀴 돌아온 셈인데요. 모든 중랑구민분들께서 힘차게 일어설 수 있도록 2021년 더욱 우직하고 성실한 소처럼 주민들 곁에서 함께 하겠습니다. 소중한 가족들과 함께 안전하고 행복한 설날 되시길 기원합니다"고 맺었다.

