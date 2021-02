"백인이 아시아인 조롱하는 것과 뭐가 다르냐"…中 춘제 TV쇼, 또 '흑인 비하' 논란

[아시아경제 최은영 기자] 중국 관영 방송이 춘제(春節·중국의 설) 특집 프로그램에서 흑인으로 분장한 댄서들을 출연 시켜 '인종차별' 비판을 받고 있다. 이 방송은 과거에도 원숭이를 이용한 흑인 비하 코미디로 한 차례 비난받은 바 있다.

11일 밤 CCTV의 방송 '춘완'(春晩)에서는 아프리카풍의 의상을 입고 피부를 검게 칠한 출연자들이 등장해 춤을 췄다.

이 모습이 전파를 타자 중국 곳곳에서는 "'춘완'이 또다시 흑인 비하 코미디를 했다"며 비난했다. 흑인 단체 블랙리비티차이나는 사회연결망서비스(SNS)를 통해 "매우 실망스럽다"라는 반응을 보였다.

또 다른 단체 차이나 코커스 역시 "매년 그렇듯이 춘완에 또다시 검은 얼굴(blackface)이 나왔다. 불행하게도 단시간에 끝날 조짐이 안 보이는 연례 전통"이라고 비판했다. 이어 "내년에는 주최 측이 이런 관행을 끝내고 중국에 많이 있는 흑인을 직접 기용하기를 바란다"라고 꼬집었다.

로이터 통신에 따르면 한 웨이보 사용자는 "중국인이 흑인 분장을 하는 것과 백인이 아시아인을 조롱하려고 눈을 치켜올리는 것이 뭐가 다르냐?"며 지적했다.

'춘완'의 인종 차별 논란은 이번이 처음이 아니라는 점이 알려지며 비난이 더욱 거세졌다. CCTV는 지난 2018년에도 출연진이 아프리카 흑인으로 분장해 원숭이와 함께 나온 코미디로 큰 논란을 빚었다.

한편 중국에서 매년 춘제 전날 밤 5시간가량 방송되는 특집 쇼 '춘완'은 10억명이 넘게 시청한다. 각 지역 위성방송도 모두 CCTV 춘완을 중계한다. 특히 중국은 아프리카에 막대한 투자를 하며 영향력을 확대하는데 공을 들이고 있어, 춘제 프로그램에서도 아프리카와의 관계를 부각시키고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr