올여름 역대급 무더위 찾아온다…막 오른 삼성·LG 에어컨 대전

[아시아경제 우수연 기자]올해 겨울 기록적인 한파로 올여름에도 역대급 무더위가 예고되는 가운데 삼성전자와 LG전자의 때이른 에어컨 대전이 시작됐다. 이들 두 업체는 에어컨 신제품을 이달 경쟁적으로 출시하고 대대적인 프로모션에 돌입, 겨울부터 에어컨 판매에 열을 올리고 있다.

12일 가전업계에 따르면 LG전자는 지난 8일부턴 에어컨 신제품 'LG 휘센 타워'를 미리 구매하는 고객을 대상으로 캐시백 이벤트 등 대대적인 프로모션을 진행하고 있다. LG전자는 오는 3월 31일까지 LG 휘센 타워 구매 고객에게 최대 50만원의 캐시백을 제공한다.

또한 실내 공기를 관리하는 여러 제품을 동시에 구매할 경우에도 추가적인 혜택을 제공한다. LG전자는 듀얼 스페셜 또는 듀얼 빅토리 모델의 스탠드형 에어컨을 이동식 에어컨과 함께 구매하는 고객 3000명을 대상으로 10만원의 캐시백을 제공한다. 동일 모델의 에어컨과 LG 퓨리케어 360˚ 공기청정기를 동시에 구입하면 최대 20만원의 캐시백을 받을 수 있다.

삼성전자도 같은 날부터 3월말까지 비스포크 가전 100만대 출하 기념 '비스포크 페스티벌' 프로모션을 시행했다. 전국 오프라인 매장에서 TV·냉장고·세탁기 등 다양한 맞춤형 가전 11개 품목 중 6개 이상의 제품을 구매한 고객은 최대 200만원 상당의 혜택을 받아볼 수 있다.

특히 결혼, 이사, 신학기 등 새출발을 앞두고 있는 소비자들에게는 특별한 혜택이 추가로 제공된다. ▲혼수클럽 가입 고객은 최대 50만 포인트 ▲웨딩 마일리지 가입 고객은 삼성카드 사용 실적에 따라 최대 200만 캐시백 ▲입주클럽 가입 고객은 구매 금액에 따라 최대 50만 포인트 혜택이 주어진다.

삼성 고품격 디자인·비스포크 vs LG 5단계 청정관리로 승부수

한편, 삼성전자와 LG전자는 올해 연초부터 에어컨 신제품을 출시했다. 보통 겨울 날씨가 추우면 여름에도 무더위가 예상되는데 올해는 역대급 한파가 찾아온 만큼 여름에도 기록적인 무더위가 찾아올 것이란 전망이 우세하다. 이에 따라 가전 업계는 연초부터 디자인과 성능이 업그레드된 신제품을 출시하며 일찍이 판매 경쟁을 시작했다.

삼성전자는 지난달 말 2021년형 무풍에어컨 '무풍 클래식'을 출시했다. 에어컨 바람문 패널을 5가지 색상으로 교체할 수 있는 맞춤형 '비스포크'를 접목한 것이 특징이다. 인공지능(AI)이 제품을 자동으로 관리해주는 이지케어 AI 기능과 직접 물세척이 가능한 필터를 적용했다.

삼성 무풍에어컨의 취상위 라인업인 '무풍 갤러리'는 강력한 냉방 성능은 물론 전면에 바람문을 없앤 고품격 디자인이 특징이다. 무풍갤러리는 전면부에 V자 형태 격자무늬의 '쉐브론 메탈 아트 패널'을 도입했다. 직바람을 없애고 소비 전력을 줄여주는 무풍 냉방 뿐만아니라 서큘레이터 팬으로 사각지대 없이 급속 냉방을 구현하는 '하이패스 서큘 냉방' 기능도 갖췄다.

LG전자는 에어컨 내부에서 외부로 바람이 지나가는 길을 5단계로 나눠 깨끗하게 관리해주는 LG 휘센 타워 에어컨을 선보였다. 제품 뒤쪽 필터 클린봇은 바람이 가장 먼저 통과하는 극세필터를 일주일에 한번씩 자동으로 청소하기 때문에 사용자는 6개월에 한 번씩 먼지통만 비워주면 된다. 새롭게 추가된 항균 극세필터는 필터에 생길 수 있는 세균을 제거해준다.

LG 휘센 타워는 기존 모델보다 더욱 강력하게 냉방하면서도 사람에게 직접 닿는 바람을 최소화한다. 또한 한번 시원해진 실내 온도는 쭉 유지되는 기분 좋은 냉방을 구현했으며, '4X 집중 냉방'은 기존의 2개에서 4개로 늘어난 팬으로 빠르고 강력한 냉방을 가능하게 한다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr