[아시아경제 배경환 기자] 조일알미늄 조일알미늄 018470 | 코스피 증권정보 현재가 601 전일대비 4 등락률 +0.67% 거래량 367,276 전일가 597 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 주식부자의 꿈 이루어 준다! 필수 매수 종목 TOP4‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제이번엔 알루미늄! 가격상승 기대한 투자급증!! 관련종목 上 행진! close 은 지난해 매출 3329억원, 영업적자 40억원을 기록해 전년보다 매출은 6% 늘고 영업적자 폭은 66% 줄었다고 10일 공시했다

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr