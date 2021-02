[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오전 대림119안전센터를 방문, 구민 안전과 치안 유지에 연일 수고하는 소방공무원들을 격려했다.

채 구청장은 이 날 대림119안전센터와 영등포경찰서를 찾아 설 명절 기간에도 근무하는 소방대원·경찰관들을 격려, 코로나19의 어려운 여건 속에서도 지역 안전과 재난 예방을 위해 고생하는 모든 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr