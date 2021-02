“설 명절은 집에서” 광주공동체 범시민 캠페인 진행

이용섭 시장, 유스퀘어 광장 1차 캠페인 참여해 방역수칙 홍보

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시가 설 명절을 맞아 코로나19 확산 방지를 위해 민관이 함께하는 대대적인 광주공동체 범시민 캠페인에 나섰다.

주 2회 이상 지속 전개되는 이번 캠페인은 생활방역 실천 분위기 확산을 위해 시와 자생단체, 시민사회단체, 자원봉사자가 힘을 합쳐 시 전역에서 일제히 실시한다.

5개 자치구도 권역별 주요 교차로 및 다중이용시설 280여 곳을 중심으로 1390명이 참여한 캠페인을 전개해 방역 먼저 챙기는 명절 분위기 확산에 팔을 걷어붙였다.

설 연휴 전날인 10일 유스퀘어 광장에서 개최된 제1차 범시민 캠페인에는 이용섭 광주시장을 비롯해 광주시새마을회, 바르게살기운동협의회, 한국자유총연맹광주시지부, 광주시민사회단체총연합회 등 시민사회단체, 자원봉사센터, 안전모니터단 등이 함께 참여해 귀성객과 일반 시민들을 대상으로 명절 기간 고향·친지 방문 및 여행 자제 메시지를 중점 홍보했다.

이 시장은 이날 시민들에게 ‘이번 설 명절은 집에서 쉬기’, ‘최고의 백신은 철저한 방역 수칙 준수’, ‘5인 이상 사적모임 안하기’, ‘가족 중 한명 코로나 검사하기’ 등이 적힌 전단지를 배부하며 설 연휴 기간 시민들의 철저한 방역 수칙 준수를 당부했다.

이용섭 시장은 “이동량이 많아지는 설 연휴는 코로나19 상황관리에 있어 중요한 변곡점이 될 수 있다”며 “연휴 기간 이동과 접촉을 최소화하고 마스크 착용과 사회적 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수해 건강한 연휴를 보낼 수 있도록 시민 여러분의 협조를 부탁드린다”고 말했다.

