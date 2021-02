[아시아경제 이민지 기자] TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 1,735 전일대비 10 등락률 +0.58% 거래량 36,714 전일가 1,725 2021.02.10 15:02 장중(20분지연) 관련기사 티비에이치글로벌, 55억 상당 홍콩 계열사 지분 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일TBH글로벌, 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승세에 11.08% ↑ close 은 지난해 개별 영업손실로 69억원을 기록해 적자전환했다고 10일 공시했다. 매출액은 같은기간 17.9% 감소한 1731억원을 기록했고 순손실은 적자 폭이 줄어든 304억원을 기록했다.

회사 측은 “코로나19와 장기간 장마로 인해 매출이 줄었다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr